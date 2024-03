Caso Acerbi, chiusa l’indagine della Procura Federale: TUTTI gli scenari e le possibili sanzioni verso il difensore dell’Inter

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è terminata l’indagine della Procura Federale riguardante il caso Acerbi dopo aver sentito le versioni del difensore dell’Inter e di Juan Jesus.

Gli scenari al momento sono tre! Si parte dalla possibile insussistenza della violazione e, a quel punto, il nerazzurro non può essere punito in alcun modo. Nel caso in cui la Procura potrebbe avere elementi sufficienti potrebbero arrivare almeno dieci giornate di squalifica. L’ultima opzione, ossia che le indagini non abbia rilevato con certezza la natura razzista delle parole di Acerbi, il difensore verrebbe punito per due giornate di squalifica per condotta gravemente antisportiva.