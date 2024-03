Caso Acerbi, la deposizione di Juan Jesus alla Procura: ecco cos’ha detto il difensore del Napoli su quanto successo contro l’Inter

Nella giornata di ieri sia Francesco Acerbi che Juan Jesus sono stati interrogati dal procuratore Chiné nell’ambito dell’indagine per il caso di presunto razzismo di cui è accusato il difensore dell’Inter. La Gazzetta dello Sport riporta le parole pronunciate dal difensore azzurro durante l’udienza.

LE PAROLE – «Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un ne**o”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche “Per me ne**ro è un insulto come un altro”»