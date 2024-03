Caso Acerbi, Maignan si schiera con Juan Jesus: il gesto del portiere del Milan. Cosa è successo dopo l’episodio

Anche Mike Maignan, vittima di cori razzisti nello scorso Udinese-Milan, si è esposto sul caso Acerbi scoppiato durante Inter-Napoli schierandosi dalla parte del difensore brasiliano.

Come rivelato da Sky Sport, il portiere rossonero ha scritto un messaggio a Juan Jesus per mostrargli la propria vicinanza per l’episodio ancor prime della sentenza ufficiale del giudice sportivo che ha assolto il difensore dell’Inter.