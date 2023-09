Casemiro esalta Ancelotti: «È un grande allenatore, ma...»

Il centrocampista del Manchester United, Casemiro, ha parlato così di Carlo Ancelotti: l’ex Milan sarà il nuovo ct del Brasile

Intervenuto in conferenza stampa, Casemiro ha parlato del prossimo ct del Brasile, Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Milan si siederà sulla panchina verdeoro soltanto dal prossimo luglio, quando si interromperà il proprio contratto col Real Madrid.

LE PAROLE – «Ancelotti è un grande allenatore, un vincente ma ha ancora un contratto con il Real Madrid ed è irrispettoso parlare di lui in Nazionale. Sappiamo che Ancelotti è un ottimo tecnico, però abbiamo un grande allenatore come Diniz e lo rispettiamo come se fossimo a un Mondiale».