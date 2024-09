Casadei Milan, CLAMOROSA novità! Cosa ha DECISO il centrocampista, rossoneri VIGILI

Casadei-Milan, clamorosa novità: il centrocampista del Chelsea ha deciso di cambiare agente! Club rossonero vigile

Una mossa che può cambiare il futuro di Cesare Casadei. Il centrocampista ha ufficialmente cambiato agente, scegliendo Epic Sport, che vede in Francesco Facchinetti il volto più esposto mediaticamente in Italia.

Tradotto: Casadei è rimasto al Chelsea in estate dopo tante trattative che non si sono concretizzate. La Epic ha ottimi rapporti con i Blues, con cui ha chiuso i trasferimenti di Lukaku al Napoli (assieme a Pastorello), gli acquisti di Moises Caicedo, Filip Jorgensen e Nicolas Jackson, così come la cessione di Gallagher all’Atletico Madrid nell’affare Joao Felix. Il cambio di procuratore potrebbe agevolare la sua cessione nei prossimi mesi: da capire se il calciomercato Milan tornerà all’assalto dopo aver monitorato il giocatore nelle passate sessioni.