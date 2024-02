Cartellino blu, Pioli non ci sta: «Non sono favorevole, vi spiego il perché». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa la proposta che ha preso piede negli ultimi giorni di introdurre il cartellino blu nelle partite di calcio.

CARTELLINO BLU – «A me piace il ritmo durante le partite, non l’interruzione. Questo porterà a interruzioni, non sono favorevole».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI