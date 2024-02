Carolina Morace convinta: «Al Milan Femminile manca la continuità, sull’addio di Gama penso questo»

L’ex allenatrice del Milan Femminile, Carolina Morace, ha voluto dire la sua dopo l’annuncio dell’addio alla Nazionale di Sara Gama

Intervistata in esclusiva da JuventusNews24, Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, si è espressa così sull’annuncio dell’addio alla Nazionale da parte di Sara Gama e sul calcio femminile italiano, soffermandosi anche sulla stagione negativa delle rossonere.

SE SONO SORPRESA? – «Ma no, è stata in Nazionale quasi 20 anni. È un discorso anagrafico, fisiologico per un’atleta ad alti livelli. Io ho smesso un anno prima di Sara, dopo un po’ non riesci più a recuperare…»

SI E’ FATTA DA PARTE PER LASCIARE SPAZIO ALLE ALTRE? – «Nelle valutazioni che fa una campionessa c’è anche questo, è una considerazione giusta. Quando io ho smesso ho fatto un pensiero simile. Mi allenavo con Panico: stavo bene ma lei stava meglio. Io ero in parabola discendente e lei in parabola ascendente. Vignotto fece lo stesso con me a parti invertite. Poi abbiamo tutte smesso bene, io con scudetto e titolo di capocannoniere. È un discorso di rispetto verso gli altri e verso la propria carriera».

SULLA STAGIONE FALLIMENTARE DEL MILAN – «Il fallimento non è di quest’anno. È più un discorso progettuale. Nel primo Milan che ho allenato io abbiamo passato in testa la prima metà della stagione, chiudendo poi terze. Negli anni successivi, nonostante si siano qualificate in Champions, non hanno trovato continuità».

