Carnevali a Sky: «Non dobbiamo sbagliare nulla col Milan. Abolizione del Decreto Crescita porterà meno competitività»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a Sky prima del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

MILAN SASSUOLO – «Speriamo di sorridere anche dopo. Sappiamo di giocare contro una formazione forte, tutti dicono rimaneggiata ma non credo perché è un grande Milan. Non dobbiamo sbagliare nulla, faremo il massimo per cercare di portare più punti possibili a casa».

DECRETO CRESCITA – «Dipende un po’. Chi ha preso questa decisione crede di aver fatto una cosa giusta, dalla parte delle società c’è malcontento. Questo porterà ad avere meno competitività e meno denaro per le società. Non credo sia giusto parlare male del nostro calcio, del nostro sport, dei nostri presidenti, come se nessuno di noi sapesse fare questo mestiere. Dobbiamo fare gruppo per sostenere questo calcio. Dobbiamo guardare al settore giovanile, gestire una squadra di calcio è complicato. Non c’è nessun tipo di aiuto, le proprietà devono sostenere i costi da sole. Dobbiamo migliorare tanto. Quando penso al settore giovanile, ora c’è il problema del vincolo che darà spazio ai procuratori. Per me questo è un problema più grande del Decreto Crescita. A volte queste cose fanno perdere un po’ di entusiasmo».

COMPATTI TRA SOCIETA‘ – «Dovremo essere tutti assieme sempre, cosa che non sempre siamo. Sono problematiche importanti, lo dobbiamo essere da parte della Federazione, della Lega e dei club. Dobbiamo guardare più in là, non farci trovare impreparati. La cosa importante è la strategia. Dobbiamo essere compatti noi, questo deve essere l’inizio. Ne va anche del bene per il calcio, dobbiamo essere di esempio».