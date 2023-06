Carnevali: «Sento parlare del Milan su Frattesi, ma questa è la verità…». Le parole del dirigente del Sassuolo

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni del Il Messaggero del futuro di Davide Frattesi e delle voci che lo accostano al Milan. Ecco le parole dell’ad del Sassuolo:

«Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati. Roma avvantaggiata? La società giallorossa ha il 30 per cento ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano».