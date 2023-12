Carnevali non ci sta: «Mourinho è un grande mister ma non condivido quello che dice». Le dichiarazioni del dg del Sassuolo

Giovanni Carnevali, a Dazn, ha così parlato prima di Sassuolo-Roma.

LE PAROLE – «Mourinho è un grande mister, ma chi conosce meglio di noi il giocatore? Lo conosciamo non solo come calciatore, ma anche sotto il lato umano. Berardi è una grande persona, non condivido quello che dice Mourinho».