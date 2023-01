Carnevali: «Berardi? Crede nel progetto Sassuolo»

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 commentando anche la permanenza di Domenico Berardi

«Il tempo passa velocemente, anche per me sono 10 anni al Sassuolo e ho avuto la fortuna di avere sempre Domenico Berardi. Il nostro patron, il povero Giorgio Squinzi, voleva che diventasse la bandiera di questa società e lo è diventato. Posso dire che non è stata dura respingere le richieste di società molto importanti, perché anche da parte del ragazzo c’è il desiderio di continuare in questo progetto. Avere dei ragazzi che sposano un progetto deve essere visto in modo straordinario. Berardi è un leader, un giocatore fantastico, averne di ragazzi come lui»