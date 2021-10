Pellegatti a Radio Rossonera: «Con la Roma farei giocare Giroud»

Carlo Pellegatti, ospite di Radio Rossonera, ha parlato della gara contro la Roma di domenica indicando in Giroud il titolare in attacco

Carlo Pellegatti, famoso giornalista di fede milanista, è stato ospite a Radio Rossonera. Ecco alcuni spunti del suo intervento:

SUL TITOLARE IN ATTACCO CONTRO LA ROMA: «Io farei giocare Giroud con la Roma, Ibra col Porto e nel derby chi sta meglio tra i due dopo queste due partite. La spiegazione è molto semplice, con la Roma prevedo una gara con molti spazi e quindi serve una corsa più rotonda, quella che il centravanti francese può certamente garantire. Spero poi che Ibra batta il record di marcatore più anziano della Champions League, per questo lo vorrei dal primo minuto col Porto. Sarebbe un record che potrebbe durare altri 60 anni».

SULLE FAVORITE PER LO SCUDETTO: «Tutti dicono l’Inter che resta comunque una squadra forte ma è dietro 7 punti e li deve recuperare per arrivare sul podio delle pretendenti allo scudetto. Le favorite ad oggi sono Milan e Napoli, i partenopei sono una bella squadra, matura, allenata da un tecnico esperto. Vero che perderanno Anguissa, Koulibaly e Osimhen per la Coppa d’Africa ma noi perdiamo i due di centrocampo. Guardo in casa nostra.

SUI POSSIBILI OBIETTIVI DI MERCATO: «Mi hanno smentito Kamara e Brozovic, su Alvarez e Yuri Alberto al momento non so nulla di concreto anche se ho letto che potrebbero interessare al Milan».

