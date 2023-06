Pellegatti: «Tonali? Il tifoso del Milan ha una preoccupazione»

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha commentato il possibile addio di Tonali con destinazione Newcastle

Intervenuto a Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha parlato così di Sandro Tonali in orbita Newcastle:

Tanti 65 milioni per Tonali? Sì, ma 80 per Maignan sono tanti, 80 per Theo Hernandez son tanti, 100 per Leao son tanti. Il tifoso del Milan teme che se basta che un giocatore porti un’offerta e il Milan è sempre disponibile a parlarne, possiamo perderne altri