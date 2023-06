Pellegatti: «I soldi di Tonali verrebbero reinvestiti, però...»

Carlo Pellegatti ha parlato dell’eventuale cessione di Sandro Tonali: i soldi verrebbero reinvestiti nel calciomercato in entrata

Durante il collegamento a Tutti Convocati Carlo Pellegatti ha parlato così del calciomercato Milan:

I soldi verranno reinvestiti sul mercato, ma i giocatori non sono tutti uguali. Tonali non è un giocatore come gli altri, è quello che ha ereditato la bandiera del milanismo. Poi magari arriverebbe un centrocampista forte, ma non sarebbe la stessa cosa