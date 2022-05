Carlo Nesti: «Sandro Tonali leader indiscusso del Milan»

Carlo Nesti, famoso giornalista, ha esaltato il Sandro Tonali: il centrocampista è il leader indiscusso del Milan

Dalle colonne di TMW, Carlo Nesti ha dato spazio a questa analisi sull’ultimo campionato:

«Grazie all’analisi e alla sintesi di Massimo Fiandrino, abbiamo preso in considerazione i voti in pagella dei giocatori di Serie A, espressi dai 3 quotidiani sportivi italiani: “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”. Dopo 38 giornate, le medie-voto premiano Bremer (Torino) con 6,63, che anche secondo me, è stato uno dei più implacabili stopper, ammirati negli ultimi decenni. Dietro al brasiliano, 2 elementi molto preziosi per il calcio nostrano, come Tonali (Milan), a quota 6,57, e Berardi (Sassuolo), a quota 6,56, e quindi, praticamente, a pari merito. Gli altri 7¸fra i primi 10, sono, nell’ordine: Osimhen, Brozovic, Leao, Falcone, Anguissa, Immobile e Perisic. I leader delle classifiche delle grandi del torneo, sono nell’Inter Perisic, nella Juventus Chiiellini, nella Lazio Immobile, nel Milan Tonali, nel Napoli Osihmen, e nella Roma Lo. Pellegrini».