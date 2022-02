Laudisa: «Bergwijn idea concreta per il Milan della prossima stagione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Laudisa, noto esperto di mercato, ha parlato dell’interesse del Milan per Bergwjin, esterno del Tottenham di Conte

Carlo Laudisa, esperto di mercato, intervenuto al canale Youtube di Carlo Pellegatti, ha parlato del prossimo mercato estivo del Milan lanciando una nuova candidatura:

«Nelle ultime ore è emersa la candidatura di un attaccante olandese per il Milan: si tratta di Steven Bergwijn che non sta giocando moltissimo al Tottenham. Con Conte sta giocando un po’ di più rispetto alla prima parte di stagione. L’olandese può giocare sia destra che a sinistra ed è un nome va tenuto buono per il Milan. Potrebbe andare via ad un prezzo di favore».