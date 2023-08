Ancelotti ricorda Berlusconi: «Grande innovatore, io...»

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex Milan, ha voluto omaggiare la figura di Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno

Intervenuto a Radio Serie A, Carlo Ancelotti ha ricordato così Silvio Berlusconi:

E’ stato un grande innovatore, io l’ho conosciuto quando sono arrivato al Milan, era un grande motivatore e una visione che nessuno aveva. E’ sempre stato molto vicino a me, l’esperienza con lui sia da calciatore che da allenatore per me è stata fondamentale