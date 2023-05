Ancelotti: «Nello sport non si può parlare di fallimento». Il commento del tecnico ex Milan sulle parole di Antetokounmpo

Carlo Ancelotti ha commentato in conferenza stampa le parole di Giannis Antetokounmpo dopo la sconfitta ai playoff di NBA sul fallimento. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Le sue parole sono state spettacolari. Nello sport non si può parlare di fallimento, così come nella vita. Fallimento è quando non provi a fare tutto ciò che si può. Io ho una bacheca ampia, è vero, ma se dovessi metterci dentro tutti i titoli che ho perso mi servirebbe una casa intera»