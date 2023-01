Caressa sul Milan: «Credo che qualcosa cambierà anche tatticamente». Le parole del noto telecronista

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del momento negativo del Milan. Ecco le parole del telecronista:

«La squadra gioca sempre con lo stesso modulo che è stato un po’ capito. C’è l’atteggiamento remissivo di qualche giocatore. Oggi Pioli mi ha sorpreso perchè per primo l’anno scorso disse che puntavano allo Scudetto, oggi per primo ha detto che non possono più puntare allo Scudetto. Credo che qualcosa cambierà anche tatticamente: penso che tornerà un centrocampista in più».