Caressa stronca Leao: «Corre poco e male, non aiuta, non segna e non è più decisivo. E Fonseca...»

Caressa stronca Leao a Sky Sport snocciolando alcuni numeri negativi: la dura critica all’attaccante del Milan. Le parole

Caressa al Club di Sky Sport ha criticato duramente Leao snocciolando alcuni numeri negativi dell’attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Leao ha fatto dichiarazioni ad A Bola dove ha detto che in nazionale sono tutti con lui. Una chiave di lettura è che al Milan non sono tutti con lui. Numeri? È penultimo tra le ali per pressioni portate nei 90 minuti in Serie A e ha stoppato zero avversari nell’uno contro uno. Dal 2017 è precipitata la linea realizzativa, non è più decisivo. Non aiuta quando deve aiutare. È decimo nel Milan per alta intensità, cioe per metri percorsi a piu di 20 km/h. Corre poco, male, non marca e non segna. Fonseca quando gli preferisce altri giocatori e un concetto disquadra ha i suoi motivi».