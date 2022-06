Caressa: «Il Milan ha tre nomi: Maignan, Tonali e Leao, loro hanno fatto la differenza». Le dichiarazioni del giornalista

Intervenuto sul canale Youtube di KickOff, Fabio Caressa ha parlato in questi termini del Milan e di chi ha fatto la differenza:

«In tutta la seconda parte Ibrahimovic non stava in piedi. Ibra è importante, ha portato al Milan la mentalità per vincere lo scudetto. È un po’ retorico parlare di tutto questo apporto nello spogliatoio, i giocatori non sono mica dei bambini, anche Kjaer se è per questo è stato importante come uomo di esperienza! Chi vince è chi va in campo. Il Milan, secondo me, ha tre nomi quest’anno: Maignan, Tonali e Leao. Loro hanno fatto la differenza».