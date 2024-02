Cardinale sorprende i tifosi: «Non cedo il Milan, ma bisogna tenere conto di una cosa». Le sue dichiarazioni

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha parlato a Calcio e Finanza. Di seguito le sue parole su una possibile cessione del club rossonero.

PERCHÉ IL MILAN E RISPONDO SULLA CESSIONE – «Ho lavorato 20 anni in Goldman Sachs, sorrido se qualcuno mi ritiene così sprovveduto da assumermi un debito da rimborsare in soli 18 mesi. Cessione? Sono al Milan per restare a lungo e dipendesse da me starei qui per sempre. Quel che è vero, però, è che bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente c’è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI GERRY CARDINALE