Cardinale torna a San Siro: è atteso allo stadio per questa partita

Cardinale torna a San Siro: il numero uno di RedBird è atteso allo stadio per questa partita. Gli aggiornamenti

Gerry Cardinale attualmente si trova negli Stati Uniti perché impegnato in alcuni affari di lavoro ma presto farà ritorno in Italia per vedere dal vivo un match del Milan.

Il proprietario di RedBird, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è atteso a San Siro il prossimo 14 gennaio quando i rossoneri ospiteranno la Roma. Accanto a lui ci sarà anche Ibra.