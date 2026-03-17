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Cardinale fa sul serio: il numero uno di RedBird in prima linea per portare l’NBA in Europa. Tutti i dettagli del progetto
Cardinale è pronto a fare sul serio per sviluppare il progetta NBA Europe: offerta pronta e tutti i dettagli sull’idea di RedBird
Il futuro sportivo di Milano potrebbe presto arricchirsi di un nuovo, prestigioso capitolo sotto l’egida di RedBird. Secondo un’inchiesta approfondita pubblicata da The Athletic, Gerry Cardinale è in prima linea per portare la NBA in Europa.
Il fondatore di RedBird Capital Partners sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale per una nuova squadra di basket con sede a Milano, inserendosi in una competizione globale che vede protagonisti anche colossi come il fondo saudita PIF (per una franchigia a Londra) e Qatar Sports Investments (per Parigi).
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Cardinale e l’arena del futuro: un nuovo polo sportivo a Milano
Il progetto di Cardinale non si limita alla creazione di una squadra indipendente, ma punta a una trasformazione infrastrutturale dell’area milanese. Fonti vicine alla situazione confermano che RedBird sta valutando la costruzione di un palazzetto dello sport di livello mondiale sul terreno già destinato al nuovo stadio di calcio del Milan.
Questa sinergia tra calcio e basket permetterebbe di massimizzare l’investimento, creando un distretto sportivo d’avanguardia monitorato da giganti bancari come Raine e JPMorgan. Con la scadenza del 31 marzo per la presentazione delle offerte, il progetto di NBA Europe promette di generare ricavi miliardari, consolidando ulteriormente il legame tra la città di Milano e la visione imprenditoriale di Cardinale.