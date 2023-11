Cardinale pronto a incontrare Ibra: nuovo round a margine della sfida in Champions League contro il Psg, ULTIME

Nelle prossime ore si potrebbe entrare nel vivo per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a margine della sfida contro il Psg potrebbe andare in scena un nuovo incontro tra Cardinale e lo svedese.

Non è ufficiale, ma è molto probabile che le parti si aggiornino dopo l’ultima volta. Tuttavia la decisione sarà comunque delicata: chiamare ora Ibra rischierebbe di dare al mondo l’idea di un progetto non sufficiente a se stesso, ma non farlo potrebbe essere deleterio.