Cardinale Milan, Elliott verso il disimpegno totale. Pellegatti: «Nessun ribaltone in dirigenza»
Cardinale Milan, conferme sull’imminente svolta societaria ma nessuna rivoluzione in dirigenza: l’annuncio di Carlo Pellegatti
La questione societaria legata al debito di Gerry Cardinale verso il fondo Elliott sta entrando in una fase decisiva in questo inizio di 2026. Come confermato dalle indiscrezioni rilanciate da Carlo Pellegatti, il proprietario di RedBird si sta muovendo concretamente per liquidare il cosiddetto “vendor loan”, il prestito venditore che lo lega ancora alla famiglia Singer.
Cardinale Milan, la situazione: liquidazione e nuovi investitori
L’obiettivo di Cardinale è estinguere definitivamente il debito (stimato intorno ai 500-600 milioni di euro dopo l’ultimo rifinanziamento del dicembre 2024) per ottenere la piena autonomia decisionale sul club.
- Nuovi Soci: Per raccogliere la liquidità necessaria, RedBird è in contatto con fondi internazionali. Tra i nomi emersi ci sarebbe quello di Manulife Convest, oltre alla possibilità di un ingresso più massiccio della famiglia Steinbrenner (proprietari dei NY Yankees).
- Autonomia: L’uscita di scena di Elliott permetterebbe a Cardinale di smentire le voci che vedono il fondo dei Singer ancora al comando “dietro le quinte” attraverso figure di garanzia.
La dirigenza: tutto resta uguale?
Nonostante l’addio definitivo di Elliott possa sembrare un momento di rottura, le notizie sul fronte manageriale sono all’insegna della continuità:
- Conferma dei vertici: Secondo Pellegatti, non sono previste rivoluzioni imminenti nei quadri dirigenziali. Figure come l’AD Giorgio Furlani e il Presidente Paolo Scaroni dovrebbero rimanere saldamente al loro posto.
- L’eccezione Calvelli: L’unica novità di rilievo potrebbe essere l’inserimento di Andrea Calvelli come figura di raccordo e uomo di fiducia di Cardinale in Italia, ma senza che questo comporti il licenziamento dell’attuale management.
- Il ruolo di Tare: Sul fronte sportivo, il lavoro di Igli Tare prosegue senza scossoni, con il focus già rivolto ai grandi colpi per l’estate 2026 (Vlahovic e Goretzka).