Cardinale è a Milano: meeting a Casa Milan, poi direzione San Siro. Sono due i temi che il proprietario del Milan vuole affrontare oggi

Gerry Cardinale è a Milano per la sfida di Champions League e questa non è una scelta casuale: la competizione europea è una vetrina per la dirigenza rossonera, una crescita di immagine che si rifletterebbe sulle possibilità di business del club.

Come scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, prima di sedere sugli spalti di San Siro per assistere al match, sarà a Casa Milan per una serie di meeting. Tema di questi sarà stabilire la gerarchia all’interno della dirigenza, dopo che Calcio&Finanza ha rivelato quali siano le ampie competenze dell’a.d. Furlani. Altro tema caldo sarà lo stadio: rimanere a Milano o spostarsi fuori nella prima cintura (Sesto San Giovanni in pole), questo è il dilemma.