Cardinale duro sugli infortuni del Milan: «È frustrante, c’è da migliorare in questo aspetto»

Le parole di Cardinale durante l’intervento per l’evento del Financial Times. Il proprietario del Milan non le ha mandate a dire sul tema infortuni del club:

INFORTUNI – «Siamo delusi. Cerchiamo di essere responsabili per quanto riguarda la nostra struttura degli stipendi e come la costruiamo. Se facciamo tutto questo lavoro e poi al momento di giocare non abbiamo tutti questi giocatori a disposizione qual è il punto di tutto quello sforzo? Ma non puoi solo prendertela con lo staff medico e i fisioterapisti. I giocatori sono sotto un sacco di stress, giocano troppe partite… È un’altra cosa su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Dobbiamo prenderci cura della salute dei giocatori»

L’INTERVISTA DI CARDINALE AL FINANCIAL TIMES