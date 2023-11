Carbone elogia Camarda: «Intraviste subito le sue qualità, è un predestinato»

Angelo Carbone, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato a Radio Serie A elogiando le qualità di Camarda

Le parole di Angelo Carbone, ex responsabile del settore giovanile del Milan, a Radio Serie A sulle qualità di Camarda:

«Lo conosco dal primo giorno in cui è arrivato al Milan. Aveva 7 anni, già a quell’età inizi a intravedere le prime qualità e lui le ha sempre avute, anche caratterialmente. Secondo me è un predestinato. Ha sempre avuto qualcosa in più rispetto agli altri. Negli ultimi anni ha giocato sempre con ragazzi più grandi proprio per provare a creargli difficoltà dal punto di vista dell’impatto»