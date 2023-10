Capuano: «Per il Milan non un brutto risultato, ma quel secondo tempo…». Il suo commento su Twitter dopo il match

Giovanni Capuano è intervenuto negli studi di Sportitalia per commentare il 2-2 tra Napoli e Milan. Le sue parole.

CAPUANO – «Per il Milan non è comunque un brutto risultato, la classifica si è mossa. Fare risultato a Napoli non è mai scontato, ma se dopo il primo tempo sei avanti 2-0 e non la chiudi, rischiando anche di perderla, chiaro che ti crei delle tensioni. Mi è sembrata una partita di due bicchieri mezzi vuoti: troppo male il Napoli nel primo tempo, male il Milan nella ripresa»