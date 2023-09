Capuano: «Inter-Milan? Pensare che sia decisivo è una follia»

Il noto giornalista Giovanni Capuano si è espresso in merito al derby del 16 settembre che vedrà affrontarsi Inter e Milan

Intervenuto dagli studi di Sportitalia nel corso di “SportitaliaMercato”, Giovanni Capuano ha detto la sua in vista di Inter-Milan.

LE PAROLE – «Se guardi il calendario ci sono 102 punti a disposizione, quindi pensare che il derby sia decisivo è una follia. Però c’è la storia del 2023, che dice che il Milan, nei quattro quattro derby giocati quest’anno, non è mai stato in partita. Quindi dico che il derby di sabato pesa un po’ di più perché la squadra che ha più da perdere è il Milan. Se i rossoneri dovessero riuscire a dimostrare di aver colmato il gap con i nerazzurri si porterebbero dietro una bella spinta. Non è vero che il derby non conta mai. L’anno scorso la vittoria del Milan ad inizio settembre ha portato l’Inter a perdere contro le grandi tra settembre ed ottobre».