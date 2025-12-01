Caprile Milan, tutti pazzi per il portiere del Cagliari: vale già il triplo, è derby di mercato con l’Inter. La richiesta dei sardi

Caprile Milan: il portiere rivelazione della Serie A scatena l’asta. Cagliari pronto alla plusvalenza record, le milanesi sono in pole position

La prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe avere un protagonista assoluto tra i pali: Elia Caprile. L’estremo difensore del Cagliari si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria, confermandosi come una delle certezze più solide dell’intera Serie A. Le sue parate decisive e la sicurezza mostrata guidando la difesa sarda non sono passate inosservate ai radar dei top club, scatenando quello che si preannuncia come un vero e proprio tormentone di mercato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la fila per assicurarsi il talento classe 2001 è già lunghissima e comprende le “sorelle” d’Italia e le ricche compagini d’Oltremanica: Inter, Milan, Juventus e la Premier League.

Caprile Milan, la valutazione del Cagliari

Per il club del presidente Giulini si prospetta un affare economico clamoroso. Il Cagliari ha avuto l’intuizione vincente di credere nel ragazzo, riscattandolo per una cifra pari a 8 milioni di euro. Un investimento importante che però ha già fruttato dividendi eccezionali: grazie alle prestazioni di questi mesi, il valore del cartellino è schizzato alle stelle. Oggi Caprile vale quasi tre volte di più rispetto alla somma versata dai rossoblù, garantendo una potenziale plusvalenza monstre in caso di cessione.

La vera notizia, però, riguarda chi è in testa alla corsa. Nonostante i sondaggi della Juventus e la minaccia economica sempre presente della Premier League, in questo momento sono le milanesi a sembrare le più decise. Inter e Milan sembrano poter spingere di più rispetto alla concorrenza. Se i nerazzurri ragionano sul futuro, il Milan osserva con grandissima attenzione: con la situazione Maignan sempre da monitorare, avere nel mirino uno dei migliori portieri italiani in prospettiva è una mossa strategica obbligata per la dirigenza di via Aldo Rossi.