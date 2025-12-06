Caprile nome caldo, il Milan ha forte concorrenza: c’è un altro top club. La notizia

Caprile non piace solamente al Milan, possibile derby di calciomercato con l’Inter per il portiere

Si preannuncia un acceso derby di calciomercato tra le sponde di Milano. Inter e Milan hanno messo entrambe gli occhi sullo stesso obiettivo per il futuro dei pali: Elia Caprile. Il giovane portiere italiano, che si sta mettendo in mostra come una delle maggiori rivelazioni del campionato, è finito nel mirino delle due grandi del calcio meneghino in vista delle prossime sessioni di acquisti.

L’interesse per Caprile non è casuale. Sia i nerazzurri che i rossoneri stanno programmando con attenzione la successione tra i pali, considerando l’età avanzata o le incertezze contrattuali dei loro attuali estremi difensori. Trovare un portiere italiano giovane, talentuoso e con esperienza in Serie A è una priorità strategica per garantire stabilità nel ruolo chiave per il prossimo decennio.

Caprile: Il Profilo Preferito dall’Inter

Il portiere è attualmente in forza al club di appartenenza (il Napoli, che lo ha girato in prestito), dove sta maturando una preziosa esperienza e dimostrando una straordinaria reattività e prontezza tra i pali. Questa maturità, unita alle sue indubbie doti tecniche, lo rendono un candidato ideale per raccogliere l’eredità di Handanovic o Sommer in casa Inter.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, per la dirigenza nerazzurra, Caprile sembra essere addirittura il profilo preferito in assoluto per il futuro. L’Inter, nota per la sua attenzione ai portieri di grande prospettiva, vede in lui il mix perfetto di gioventù e affidabilità per difendere la porta nei prossimi anni.

Il Diavolo Non Resta a Guardare

L’interesse del Milan non è meno concreto. Il Diavolo, sotto la guida dell’esperto allenatore Massimiliano Allegri, è sempre alla ricerca di talenti italiani su cui costruire il proprio ciclo vincente. Caprile si adatterebbe perfettamente alla filosofia del club meneghino di investire su giocatori che possano crescere e valorizzarsi nel tempo.

Il Milan potrebbe affiancarlo o alternarlo ad altri portieri, creando una sana competizione che ne stimoli ulteriormente la crescita. La sfida di mercato si preannuncia serrata e le due società di Milano sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Entrambi i club sanno che Caprile non sarà un acquisto facile. L’inserimento del Napoli in qualsiasi trattativa, unito alla cifra che sarà richiesta per assicurarsi uno dei portieri italiani più promettenti, renderà la negoziazione complessa. Il futuro di Caprile sarà un capitolo cruciale della prossima finestra di mercato.