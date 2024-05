Capello pronostica: «Favorite allo scudetto del prossimo anno? C’è anche l’Atalanta, sul Milan penso questo»

L’ex allenatore di Milan e Juve, Fabio Capello, punge l’Inter pensando alle favorite per la vittoria del prossimo campionato

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello si sofferma su quelle che saranno le favorite alla vittoria del prossimo campionato di Serie A e punge l’Inter. L’ex tecnico rossonero cita anche i cambiamenti che ci saranno in Milan, Juve e Napoli, e indica l’Atalanta tra le pretendenti alla vittoria finale.

ATALANTA DA SCUDETTO – «Sì e vi spiego anche il perché: Gasperini allena la squadra da tanti anni, ha le idee chiare su cosa manchi per fare il salto. La base è ottima e penso anche io non manchi poi così tanto per giocarsela. In più, tutta la concorrenza attraverserà un momento di cambiamento: Juve, Milan e Napoli inizieranno con un allenatore nuovo, l’Inter è passata da qualche giorno dall’essere cinese a scoprirsi americana… La Dea, invece, ripartirebbe con capisaldi noti».