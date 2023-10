Capello su San Siro: «Spero che finalmente si possa fare qualcosa per superare la burocrazia». Le parole dell’ex tecnico rossonero

Fabio Capello ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera di San Siro e delle decisioni di Milan ed Inter. Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero:

«Spero che finalmente si possa fare qualcosa per superare la burocrazia che ostacola o blocca ogni tentativo di progresso. Parliamo di San Siro: il progetto, presentato quattro anni fa, di costruire un nuovo impianto conservando una piccola parte simbolica dello stadio attuale mi sembrava perfetto. Un passo verso la modernità, con un doveroso omaggio alla storia. Invece si mettono in mezzo i comitati di quartiere, i vincoli, la Sovrintendenza… La decisione di Milan e Inter di trasferirsi a San Donato e Rozzano è una sconfitta per la città di Milano. San Siro senza il canone di affitto delle due società rischia di diventare un monumento che andrà in rovina. Farà la fine del Flaminio di Roma, inutilizzato e fatiscente».