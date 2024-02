Capello sicuro: «Leao oggi è un fantastico rifinitore. Gol? Direi che pesa questa cosa». Le parole alla Gazzetta

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del numero 10 del Milan Rafael Leao. Le sue dichiarazioni.

CAPELLO – «L’assist per il gol di Theo e quel destro sul secondo palo che finisce fuori. Il Leao di oggi è questo: un fantastico rifinitore e un attaccante bloccato psicologicamente quando deve calciare in porta. Se è solo una questione di testa? Direi di sì, anche perché sulle capacità c’è poco da discutere. A me sembra che, in questa stagione, Leao abbia perso sicurezza quando va al tiro, un classico per l’attaccante che non è in fiducia. Cerca poco la porta perché pensa troppo prima di tirare e… sbaglia, come in quella azione che avrebbe potuto dare il 2-0 al Milan col Napoli. Attenzione però: certi passaggi, come quello per Hernandez, li fai solo se hai grande visione di gioco e Leao ce l’ha. In questo momento sembra quasi divertirsi di più a cercare il suggerimento per i compagni, e per il Milan può andare bene così: resta un giocatore risolutivo anche se non segna»