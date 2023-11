Capello fa il nome: «Lui può cambiare il volto del Milan. Serve una sterzata». Le sue parole alla Gazzetta

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato del mercato invernale del Milan. Le sue parole.

BENNACER – «A gennaio, quando le grandi manovre del Milan per rinforzare la rosa saranno entrate nel vivo, i rossoneri potranno già contare su un “nuovo acquisto”, e sarà un grande colpo: il rientro di Ismael Bennacer può cambiare il volto della squadra, perché oggi a Pioli manca un giocatore come lui. L’algerino ormai è un uomo Milan a tutti gli effetti, conosce il gioco e non avrà bisogno di tempo per riprendere in mano il centrocampo, Pioli con Bennacer guadagnerà tempo»

MERCATO INVERNALE – «Quello che mi auguro è che gli obiettivi del mercato invernale siano all’altezza della maglia rossonera: aggiustare le cose in corsa ha senso solo se si alza il livello. Se i dirigenti opereranno in questa direzione, il Milan potrà recuperare terreno e diventare più competitivo. Anche se rientrare in corsa per lo scudetto è oggettivamente molto difficile, otto punti di distanza dall’Inter capolista sono parecchi, e il Milan discontinuo degli ultimi tempi, senza una sterzata, rischia di accumulare ulteriore ritardo. Io penso che Pioli e i suoi debbano prima di tutto concentrarsi sulla zona Champions e non perdere di vista questo obiettivo, il resto si vedrà strada facendo. L’ambizione si alimenta anche con i risultati»