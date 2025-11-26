Capello titubante sul Milan: non è certo che sia pronto allo scudetto! Ecco perchè. Segui le ultimissime

Il Milan attuale è una squadra trasformata rispetto alla deludente annata precedente. La differenza tra il presente, che vede il Diavolo in piena lotta per il vertice della Serie A, e il recente passato è abissale. Il merito di questo sorprendente upgrade va, secondo molti addetti ai lavori, alla mano esperta di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, che sta plasmando la mentalità e l’assetto tattico della squadra con la sua immensa esperienza.

Sull’incidenza del “fattore Allegri” e sulla possibilità che il Milan possa seriamente lottare per il titolo, è intervenuto un’autorità del calibro di Fabio Capello. L’allenatore friulano, già leggenda sulla panchina rossonera, ha espresso la sua autorevole opinione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Il Vantaggio Allegri e L’Assenza delle Coppe

Per Capello, i segnali lanciati dai rossoneri sono inequivocabili.

“Nella squadra si vedono chiaramente voglia, spirito e l’idea di essere protagonisti,” ha dichiarato l’ex tecnico.

Questo spirito è stato favorito da una classifica dove, di fatto, “non eccelle nessuno“, rendendo la corsa per lo Scudettoestremamente aperta. Il tecnico ha sottolineato in particolare il merito di Allegri, che è “riuscito a entrare nella testa dei giocatori“, lavorando sulla mentalità del gruppo.

Un vantaggio netto del Milan in questa stagione è, senza dubbio, l’assenza dalle Coppe Europee. Questa condizione permetterà al tecnico livornese di lavorare con giocatori freschi e non stressati dal doppio impegno settimanale, un fattore che nel lungo periodo potrebbe rivelarsi decisivo. A riprova della ritrovata solidità, Capello ricorda che i rossonerihanno già ottenuto risultati utili contro ben quattro squadre di vertice, riducendo l’importanza del solo Derby.

Il Problema Manca Centravanti: La Missione di Tare

Nonostante l’ottimismo, Capello non ha mancato di evidenziare l’unico, grande limite che frena il Diavolo: “La premessa è che resta un problema evidente davanti: manca un centravanti.”

Questa lacuna offensiva è la priorità assoluta di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Sarà compito dell’abile dirigente albanese fornire ad Allegri in vista del calciomercato di gennaio il tassello mancante – la punta di peso – per trasformare l’attuale spirito combattivo e la voglia di protagonismo in una vittoria di campionato. Il Diavolo ha le carte in regola per lottare, ma per vincere ha bisogno del finalizzatore richiesto da Allegri e indicato come anello debole da Capello.