Capello: «Milan Napoli? Ecco chi sono i giocatori decisivi». Le parole dell’ex allenatore rossonero su Champions e non solo

Intervistato da Il Messaggero, Fabio Capello ha parlato di Champions League, quindi di Milan, delle squadre romane e di tanto altro. Ecco le sue parole:

CHAMPIONS – «Sono curioso di vedere l’Inter, perché è data per spacciata, ma le qualità per sorprendere. Milan Napoli? Dipenderà dalla presenza di Osimhen. Così come il Milan dipende da Leao. Sono calciatori decisivi. Con Osimhen il Napoli ha quel 5% in più per passare»

LAZIO – «La Lazio a livello difensivo è diventata molto brava, sono cambiati i movimenti. Questo vuol dire che l’allenatore ha lavorato bene, anche se manca qualcosa avanti»

ROMA – «Può vincere l’Europa League. Una squadra umile che non ha fretta. Poi lì davanti c’è Dybala, un calciatore straordinario: ha tecnica, spunti, non ha paura di azzardare la giocata e una capacità di calciare unica»

RETEGUI – «Retegui è un calciatore che migliora la Nazionale? Mi sembra che sia un centroavanti. E con questo ho detto tutto»