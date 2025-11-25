Capello esalta la gestione Allegri dopo il derby: «Mi ha fatto divertire vedere come ha preparato e guidato la squadra. Sulle palle inattive...»

Capello, tecnico del Milan, ha esaltato la gestione del derby vinto contro l’Inter da parte di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni

Il Milan visto in questa stagione è solo un lontano parente di quello osservato nella passata annata. La differenza di rendimento e atteggiamento si calcola sull’ordine degli anni luce e il merito principale va attribuito a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sta cambiando la mentalità della squadra oltre che l’atteggiamento tattico in campo, sfruttando la sua enorme esperienza e la capacità di incidere. Del momento positivo del club rossonero e dell’incidenza del tecnico, ha parlato anche un’altra grande figura del calcio italiano, Fabio Capello, ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Ecco l’estratto delle sue dichiarazioni in merito alla gestione del Derby da parte di Massimiliano Allegri:

SULLA GESTIONE DI ALLEGRI NEL DERBY – «Mi ha fatto divertire Allegri. Mi è piaciuto vedere e apprezzare come ha gestito il tutto. Ha guidato la squadra dal primo secondo all’ultimo. A livello tattico ha preparato la sfida in tutti i dettagli. Il Milan storicamente nei derby ha sempre sofferto fisicamente, sulle palle alte, ma stavolta ha trovato le contromisure. A parte il palo di Acerbi, i rossoneri hanno tenuto la guardia alta. Allegri ha lavorato bene nonostante il pochissimo tempo a disposizione: con la squadra al completo ha potuto fare solo due allenamenti»