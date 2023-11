Capello boccia il mercato del Milan: «I nuovi non hanno aggiunto nulla, contro il Lecce..»

Fabio Capello ospite negli studi di Sky Sport ha criticato duramente il Milan dopo il pareggio contro il Lecce

Le parole di Fabio Capello ospite negli studi di Sky Sport. L’ex allenatore ha criticato duramente il Milan dopo il pareggio contro il Lecce e bocciato il mercato del club:

«I grandi campioni fanno la differenza. Mancano 4 punti al Milan per due volte sopra di due gol non puoi farti recuperare così, ma ha guadagnato anche un punto regalato dal Var. Quelli che sono arrivati non hanno alzato il livello come dovevano. A fare la differenza sono sempre i soliti: Giroud, Leao, Maignan e Theo»