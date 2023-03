Capello ricorda Galbiati: «Era l’uomo in più»

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello ha ricordato così Italo Galbiati. Ecco cosa ha detto l’ex allenatore del Milan

«Era un uomo che capiva di calcio e i giocatori lo amavano per quello che faceva per loro: li allenava per migliorarli, dava sempre un consiglio positivo. E’ stato la mia fortuna: era l’uomo in più, i problemi li risolveva prima. Oggi perdo un fratello»