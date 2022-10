Capello: «De Ketelaere è un giocatore di grande livello e vi spiego perchè»

Fabio Capello, ex storico tecnico del Milan, ha speso bellissime parole per Charles De Ketelaere: il suo commento sul belga

Intervenuto a Sky, Fabio Capello ha elogiato Charles De Ketelaere:

«Per me è un giocatore di grandissima qualità e diventerà importante, perché fa delle giocate di un altro livello. De Ketelaere, come si legge, preferisce giocare centravanti. A destra non mi è dispiaciuto. Forse non ha quella voglia di rientrare. Ma se migliora in queste cose diventerà un centrocampista di grandissimo livello. Ha fisico, corsa, tecnica e salta l’uomo. Ma sul piano della corsa deve migliorarsi e, soprattutto, convincersi».