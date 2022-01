Capello: «Contro la Juventus, il Milan si è basato solo su Leao»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Le sue parole su Milan Juventus:

MILAN-JUVENTUS – «Il terreno ha portato difficoltà. Ho visto una crescita della Juventus come squadra. Dybala ha giocato bene e con voglia cosa che non vedo da molto. Il Milan si è basato solo su Leao. Erano in affanno nel gioco e si è cercato sempre di entrare centralmente pur avendo davanti uno come Giroud. Direi che ho visto meglio la Juve rispetto al Milan».