Capello, che elogi al Milan: «Squadra costruita da chi ne capisce di calcio»

Fabio Capello usa solo parole al miele per il Milan e la sua dirigenza. Presente oggi a Milanello per assistere all’allenamento dei rossoneri, l’ex allenatore ha poi parlato del momento della squadra di Pioli ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«Una squadra forte si costruisce se ci si capisce di calcio. La base di tutto è capire la professionalità dei giocatori, soprattutto quando vai a comprare dei giovani, poi capire cosa ti serve per migliorare la squadra. Comprare per comprare non serve a niente, così cambiare per cambiare. L’intelligenza di Paolo (Maldini n.d.r.), Massara e Pioli è capire cosa serve alla squadra, meritano tutti e tre i complimenti. Il mercato? Non hanno sbagliato niente».