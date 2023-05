Capello consiglia Ancelotti: «È da prendere in considerazione». Le parole sul futuro dell’ex allenatore rossonero

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato del futuro di Carlo Ancelotti.

Ecco le parole dell’ex allenatore del Milan: «Ora forse starà pensando a quell’offerta dal Brasile, che in questo momento forse è da prendere in considerazione perché oggi ci sono squadre più forti in giro. Se vuol chiudere con un successo come la coppa del mondo questa è l’occasione»