Caos scommesse, rischia anche Bonucci! Sapeva del vizio di Fagioli ma per omessa denuncia rischia ora mesi di squalifica

Stando a quanto riferito da Repubblica Leonardo Bonucci era a conoscenza della dipendenza dalle scommesse dell’ex compagno Nicolò Fagioli. Agli atti ci sarebbero conversazioni tra i due sul tema scommesse. Ma nessuna prova che il difensore, non indagato, partecipasse alle puntate.

Bonucci non era il solo, però. Sono in corso accertamenti su altri tesserati non calciatori che pure sembrerebbero conoscessero il vizio di Fagioli. Uno farebbe parte dello staff tecnico della Juventus, ma certamente non si tratta dell’allenatore Massimiliano Allegri. Per il codice di giustizia sportiva chiunque venga a sapere di un giocatore o una società che abbia scommesso o stia per farlo, ha l’obbligo di informare “senza indugio”, specifica il codice, la procura federale. Per chi non lo fa, la sanzione è pesante: non meno di sei mesi di squalifica.