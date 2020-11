Caos Botafogo, Keisuke Honda minaccia di andarsene

Keisuke Honda minaccia l’addio al Botafogo dopo il caos che sta accerchiando il club brasiliano in queste ore. Il “Fogao” rischia di retrocedere in Serie B ed ha licenziato il tecnico Ramòn Diaz per problemi di salute, chiamando al suo posto Eduardo Barroca.

Una decisione che non è piaciuta al giapponese ex Milan, che attraverso dei tweet ha minacciato di lasciare il club.

I will start thinking to leave if they won't convince me in few days.

— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) November 27, 2020