Candela: «Il migliore nel mio ruolo? Maldini, ma...»

Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Cosa ha detto su Maldini:

«Non mi sentivo tale, anche se sono stato il terzino dell’anno in serie A, quando era uno dei migliori campionati del mondo. Non ho mai sentito il peso della responsabilità, sapevo che ogni anno dovevo migliorare, per confermarmi e per raggiungere altri obiettivi. Per me il migliore nel mio ruolo è stato Maldini, anche se tecnicamente ero più forte io. Diciamo che è stato un onore e un orgoglio far parte dei più bravi al mondo»