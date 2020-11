Camoranesi: «Ibra fa la differenza in A. Altrove non sarebbe così»

Camoranesi, ex centrocampista della Juve ed attuale tecnico del Maribor, parla a Tuttosport di Milan, Juve, Ibra e Ronaldo

Camoranesi, ex centrocampista della Juve ed attuale tecnico del Maribor, parla a Tuttosport di Milan, Juve, Ibra e Ronaldo. Parole sincere e trasparenti che aprono ad un confronto sempre molto affascinante ma che faranno discutere.

IBRAHIMOVIC – «Credo che non basterà, la stagione sarà veramente lunga e il Milan non mi sembra abbia le risorse sufficienti per far fronte a eventuali assenze importanti. Comunque i rossoneri e il Napoli di Gattuso, che adoro, li immagino vicino a Juventus e Inter fino alle ultime giornate».

RONALDO O IBRA – «Ronaldo è un extrarrestre pazzesco! Lui e Messi hanno segnato un’epoca alzando l’asticella del calcio moderno con una costanza straordinaria. Fa impressione pensare che CR7 abbia segnato 746 gol. Ibrahimovic fa la differenza in A ma sono convinto che altrove non sarebbe la stessa cosa».